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Очереди на границе Украины — пять КПП с утра в пробках

22 апреля 2025 10:08
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 22 апреля — какие КПП имеют много машин
Очередь из авто на КПП. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Утром во вторник, 22 апреля, очереди на границе Украины зафиксированы на пяти КПП. Работники пограничной службы предупреждают водителей о необходимости учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и планировать путешествие заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 22 апреля

По состоянию на 09:00 вторника, 22 апреля, очереди из автомобилей есть на пяти КПП на границе со странами Европы.

Черги на кордоні з Польщею 22 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 квітня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 12 л/а, 0 автобусов, 25 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 22 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 22 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, не все предметы можно вывозить за границу. В Государственной таможенной службе объяснили, какие вещи запрещено провозить через границу Украины.

Также в Одесской области недавно разоблачили контрабандиста, который пытался провезти 30 тысяч пачек сигарет и 13 тонн алкогольной продукции.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия выезд за границу
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