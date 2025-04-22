Черги на кордоні України 22 квітня — на яких КПП багато машин

Черги на кордоні України — п'ять КПП від ранку в заторах
Уранці у вівторок, 22 квітня, черги на кордоні України зафіксовані на п'яти КПП. Працівники прикордонної служби попереджають водіїв про необхідність враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску і планувати подорож заздалегідь.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 22 квітня
Станом на 09:00 вівторка, 22 квітня, черги з автомобілів є на п'яти КПП на кордоні з країнами Європи.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 12 л/а, 0 автобусів, 25 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, не всі предмети можна вивозити за кордон. У Державній митній службі пояснили, які речі заборонено провозити через кордон України.
Також в Одеській області нещодавно викрили контрабандиста, який намагався провезти 30 тисяч пачок сигарет і 13 тонн алкогольної продукції.
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