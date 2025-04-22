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Черги на кордоні України — п'ять КПП від ранку в заторах

22 квітня 2025 10:08
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 22 квітня — на яких КПП багато машин
Черга з авто на КПП. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Уранці у вівторок, 22 квітня, черги на кордоні України зафіксовані на п'яти КПП. Працівники прикордонної служби попереджають водіїв про необхідність враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску і планувати подорож заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 22 квітня

Станом на 09:00 вівторка, 22 квітня, черги з автомобілів є на п'яти КПП на кордоні з країнами Європи.

Черги на кордоні з Польщею 22 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 12 л/а, 0 автобусів, 25 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 22 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 22 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, не всі предмети можна вивозити за кордон. У Державній митній службі пояснили, які речі заборонено провозити через кордон України. 

Також в Одеській області нещодавно викрили контрабандиста, який намагався провезти 30 тисяч пачок сигарет і 13 тонн алкогольної продукції.

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина виїзд за кордон
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