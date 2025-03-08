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Очереди на границе Украины — на трех КПП есть пробки из машин

8 марта 2025 09:19
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 8 марта — где предупреждают о пробках
Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

На границе Украины утром, 8 марта, обнаружены очереди из автомобилей и автобусов на трех КПП на выезде за границу. Работники пограничной службы предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска и подчеркивают на планировании поездки заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 8 марта

На утро субботы, 8 марта, в Украине зафиксированы очереди на трех ККП. Там есть небольшие скопления автомобилей и автобусов.

Черги на кордоні з Польщею 8 березня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 березня

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 березня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Румунією 8 березня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 8 березня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Кабмин внес правки относительно Правил выезда граждан Украины за границу — еще двум категориям дали разрешение на это.

Также стала известна сумма, которую будут обязаны уплатить украинцы за разрешение на выезд за границу.

Польша Молдова граница Венгрия Словакия Румуния очереди на границе
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