Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Черги на кордоні України — на трьох КПП є затори з машин arrow

Черги на кордоні України — на трьох КПП є затори з машин

8 березня 2025 09:19
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 8 березня — де попереджають про затори
Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На кордоні України вранці, 8 березня, виявлені черги з автомобілів та автобусів на трьох КПП на виїзді за кордон. Працівники прикордонної служби попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску і наголошують на плануванні поїздки заздалегідь.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 8 березня

На ранок суботи, 8 березня, в Україні зафіксовано черги на трьох ККП. Там є невеликі скупчення автомобілів та автобусів.

Черги на кордоні з Польщею 8 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 8 березня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 8 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 8 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 8 березня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Кабмін вніс правки щодо Правил виїзду громадян України за кордон — ще двом категоріям дали дозвіл на це. 

Також стала відома сума, яку будуть зобов'язані сплатити українці за дозвіл на виїзд за кордон. 

Польща Молдова кордон Угорщина Словаччина Румунія черги на кордоні
Реклама
Реклама
Реклама