Очереди на границе Украины сегодня утром 25 апреля

Автобусы на КПП. Фото иллюстративное: ГНСУ

Очереди на границе Украины утром в четверг, 25 апреля, образовались в нескольких пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 25 апреля: пункты пропуска

По состоянию на 05:30, 25 апреля очереди из автобусов, грузовиков и легковых автомобилей на границе с соседними странами пограничники обнаружили в шести пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

— "Устилуг" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Шегини" — 120 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Нижанковичи" — 200 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

— "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

— — "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, вечером в среду 24 апреля на украинских автозаправочных станциях на шесть копеек подорожал бензин А-95. Другое же горючее наоборот подешевело, в частности стоимость автогаза снизилась на 13 копеек.

Также мы сообщали, что в период с 22 по 25 апреля будет значительное повышение уровня воды на реке Днестр в Одесском районе. Поэтому может затопить трассу Одесса — Рени.