Черги на кордоні України сьогодні вранці 25 квітня

Автобуси на КПП. Фото ілюстративне: ДПСУ

Черги на кордоні України уранці в четвер, 25 квітня, утворилися на кількох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 25 квітня: пункти пропуску

Станом на 05:30 25 квітня черги з автобусів, вантажівок та легкових автомобілів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у шістьох пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

— "Устилуг" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Краківець" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Шегині" — 120 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

— "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Нижанковичі" — 200 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

— "Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, увечері в середу 24 квітня на українських автозаправних станціях на шість копійок подорожчав бензин А-95. Інше ж пальне навпаки подешевшало, зокрема вартість автогазу знизилася на 13 копійок.

Також ми повідомляли, що у період з 22 по 25 квітня буде значне підвищення рівнів води на річці Дністер в Одеському районі. Через це може затопити трасу Одеса — Рені.