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Очереди на границе Украины — на каком из КПП водителям придется долго ждать вечером

8 марта 2024 19:01
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня вечером, 8 марта
Очереди с автомобилем на границе. Иллюстративное фото: МВД
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

В Госпогранслужбе обновили информацию об очередях из автомобилей вечером, 8 марта, на границе Украины с Европейским Союзом и Молдовой. Водителей призывают быть готовыми к потенциальным сбоям в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 8 марта: пункты пропуска

Очереди на границах с соседними странами фиксируются на нескольких КПП.

Очереди на границе с Польшей 8 марта

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 700 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 8 марта

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 8 марта

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 3 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 8 марта

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 8 марта

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, польские правоохранители задержали на границе несколько украинских водителей. Они попытались перекрыть дорогу, протестуя против блокады, организованной польскими фермерами.

Также Еврокомиссия предложила продлить соглашение о либерализации грузовых автомобильных перевозок (так называемый "транспортный безвиз") с Украиной и Молдовой до конца 2025 года. Впрочем, текст документа не аналогичен предыдущему. Еврочиновники рассматривают возможность внесения дополнительных условий для украинских перевозчиков.

Польша
Молдова
граница
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Румыния
Венгрия
Словакия
Украина
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очереди
ГПСУ

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