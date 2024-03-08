Черги на кордоні України сьогодні ввечері, 8 березня

Черги з авто на кордоні. Ілюстративне фото: МВС

У Держприкордонслужбі оновили інформацію про черги з автомобілів ввечері, 8 березня, на кордоні України з Європейським Союзом та Молдовою. Водіїв закликають бути готовими до потенційних збоїв у роботі електронних систем.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордонах із сусідніми країнами фіксуються на кількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобуса; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 700 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 3 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, польські правоохоронці затримали на кордоні кількох українських водіїв. Вони спробували перекрити дорогу, протестуючи проти блокади, яку організували польські фермери.

Також Єврокомісія запропонувала продовжити угоду про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень (так званий "транспортний безвіз") з Україною та Молдовою до кінця 2025 року. Втім, текст документа не аналогічний попередньому. Єврочиновники розглядають можливість внесення додаткових умов для українських перевізників.