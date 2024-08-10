Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска водителям придется задержаться arrow

Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска водителям придется задержаться

10 августа 2024 07:32
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 10 августа — на каких КПП есть пробки
Очередь из автомобилей на границе с Украиной. Фото: Западное региональное управление ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины с утра в субботу, 10 августа, фиксируются сразу на нескольких пунктах пропуска. Также пограничники водителям рекомендуют учесть возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом информирует Западное региональное управление ГПСУ.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 10 августа: пункты пропуска

По состоянию на 10 августа пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 5 августа

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 15 л/а, 3 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 30 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 40 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 5 августа

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 5 августа

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 5 августа

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 5 августа

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Также важные новости дня по теме:

 

Польша Молдова граница КПП Румыния Венгрия Словакия Украина пограничники

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:50 Коляденко в финале, надежды на Середу и Лузан — расписание украинцев на Олимпиаде-2024

08:46 ВСУ уничтожили более тысячи окупантов и враждебный ЗРК — в Генштабе назвали новые потери России

08:30 Повестки украинцам будут раздавать спецбригады — что известно

08:30 Пятнадцатый день Олимпиады-2024 — какие комплекты медалей разыграют

08:21 Не хватает опытных бойцов — Россия может частично перебросить свои войска из Украины на Курск

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

07:50 Субсидии для жителей многоэтажек — ПФУ вводит новые правила

07:32 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска водителям придется задержаться

07:21 На Волыни учительница организовала фиктивный брак уклонисту — что решил суд

07:01 ПриватБанк разрывает сотрудничество с клиентами — что нарушили

06:56 Люди массово бросят курить — цены на стики для айкоса поражают

08:50 Коляденко в финале, надежды на Середу и Лузан — расписание украинцев на Олимпиаде-2024

08:46 ВСУ уничтожили более тысячи окупантов и враждебный ЗРК — в Генштабе назвали новые потери России

08:30 Повестки украинцам будут раздавать спецбригады — что известно

08:30 Пятнадцатый день Олимпиады-2024 — какие комплекты медалей разыграют

08:21 Не хватает опытных бойцов — Россия может частично перебросить свои войска из Украины на Курск

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

07:50 Субсидии для жителей многоэтажек — ПФУ вводит новые правила

07:32 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска водителям придется задержаться

07:21 На Волыни учительница организовала фиктивный брак уклонисту — что решил суд

07:01 ПриватБанк разрывает сотрудничество с клиентами — что нарушили

06:56 Люди массово бросят курить — цены на стики для айкоса поражают

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

Text

16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут