Очереди на границе Украины 10 августа — на каких КПП есть пробки

Очередь из автомобилей на границе с Украиной. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

Очереди на границе Украины с утра в субботу, 10 августа, фиксируются сразу на нескольких пунктах пропуска. Также пограничники водителям рекомендуют учесть возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на КПП.

Об этом информирует Западное региональное управление ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 10 августа: пункты пропуска

По состоянию на 10 августа пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 15 л/а, 3 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой