Черги на кордоні України 10 серпня — на яких КПП є затори

Черга з автомобілів на кордоні з Україною. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Черги на кордоні України зранку у суботу, 10 серпня, фіксуються одразу на декількох пунктах пропуску. Також прикордонники водіям радять врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на КПП.

Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

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Черги на кордоні України 10 серпня: пункти пропуску

Станом на 10 серпня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 15 л/а, 3 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 15 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою