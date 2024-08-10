Черги на кордоні України 10 серпня — на яких КПП є затори

Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску водіям доведеться затриматися
10 серпня 2024 07:32
Черга з автомобілів на кордоні з Україною. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ
Черги на кордоні України зранку у суботу, 10 серпня, фіксуються одразу на декількох пунктах пропуску. Також прикордонники водіям радять врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на КПП.
Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ.
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Черги на кордоні України 10 серпня: пункти пропуску
Станом на 10 серпня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 70 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 15 л/а, 3 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 30 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 40 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 15 автобуси, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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