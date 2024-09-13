Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска скопления автомобилей и автобусов arrow

Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска скопления автомобилей и автобусов

13 сентября 2024 07:15
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 13 сентября — где ждать дольше всего
Очередь из автомобилей на границе. Иллюстративное фото
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В Украине на границе с утра в пятницу, 13 сентября, зафиксировали очереди. Наибольшее скопление авто на выезде в Польшу. Пограничники просят водителей учитывать возможные нестабильные работы электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ в Facebook.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 13 сентября: пункты пропуска

Пограничники зафиксировали на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 9 сентября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 140 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 9 сентября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 9 сентября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 9 сентября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 9 сентября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Также важные новости дня по теме:

граница авто пограничники ГПСУ очереди на границе

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Выплаты при увольнении из рядов ВСУ — кому, сколько и за что

07:21 Командир требовал у многодетного солдата взятку — на сколько лет его лишили свободы

07:15 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска скопления автомобилей и автобусов

07:01 ПриватБанк за вымышленный долг ограничил права клиента — детали жалобы

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит 1 т зерна в сентябре

06:30 Украли военно-учетный документ — что делать

Эксклюзив

06:12 Сколько военных и гражданских проходит через пытки РФ — в ОП назвали цифру

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

Эксклюзив

06:07 Болеть опасно — в Бердянске значительно ухудшается качество лекарств

07:30 Выплаты при увольнении из рядов ВСУ — кому, сколько и за что

07:21 Командир требовал у многодетного солдата взятку — на сколько лет его лишили свободы

07:15 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска скопления автомобилей и автобусов

07:01 ПриватБанк за вымышленный долг ограничил права клиента — детали жалобы

06:40 Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит 1 т зерна в сентябре

06:30 Украли военно-учетный документ — что делать

Эксклюзив

06:12 Сколько военных и гражданских проходит через пытки РФ — в ОП назвали цифру

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

Эксклюзив

06:07 Болеть опасно — в Бердянске значительно ухудшается качество лекарств

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

22:46 Берлинская объяснила, когда следует ожидать завершения войны

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Text

13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Text

12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра