Очереди на границе Украины сегодня утром 23 мая

Автомобили на КПП. Фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины утром в четверг, 23 мая, образовались в трех пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 23 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05.30 23 мая очереди из легковых автомобилей и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в трех пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

— "Устилуг" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Краковец" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

— "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

— — "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Украине может подорожать топливо. Кабинет министров Украины уже принял решение об увеличении акциза на горючее. По прогнозу основателя группы компании "Прайм" Дмитрия Левушкина, после подорожания горючее на украинских АЗС будет стоить 75–80 гривен за литр, то есть цены будут такими, как в Европе.

Ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине в ближайшее время повысятся акцизы на топливо и табак.