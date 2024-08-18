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Очереди на границе Украины — на каких КПП утром фиксируют пробки с автомобилей

18 августа 2024 08:00
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 18 августа собрались на выездах в Польшу, Словакию и Венгрию
Очередь из авто на границе с Украиной. Иллюстративное фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в воскресенье, 18 августа, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется подождать на выезде в Польшу, Словакию и Венгрию. Пограничники просят учесть возможную нестабильную работу электронных систем на КПП.

Об этом заявили в Западном региональном управлении ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 18 августа: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 18 августа пограничники обнаружили на отдельных КПП с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 18 августа

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 5 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 15 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 35 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 17 августа

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 18 августа

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 18 августа

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 17 августа

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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