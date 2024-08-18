Черги на кордоні України 18 серпня зібралися на виїздах до Польщі, Словаччини та Угорщини

Черги на кордоні України — на яких КПП зранку фіксують затори з автомобілів
18 серпня 2024 08:00
Черга з авто на кордоні з Україною. Ілюстративне фото: ДПСУ
Черги на кордоні України у неділю, 18 серпня, зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться зачекати на виїзді до Польщі, Словаччини та Угорщини. Прикордонники просять врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем на КПП.
Про це заявили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
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Черги на кордоні України 18 серпня: пункти пропуску
Станом на 05:30 18 серпня прикордонники виявили на окремих КПП із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 35 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 5 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 20 л/а, 15 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 35 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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