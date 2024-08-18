Черги на кордоні України 18 серпня зібралися на виїздах до Польщі, Словаччини та Угорщини

Черга з авто на кордоні з Україною. Ілюстративне фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у неділю, 18 серпня, зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться зачекати на виїзді до Польщі, Словаччини та Угорщини. Прикордонники просять врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем на КПП.

Про це заявили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 18 серпня: пункти пропуску

Станом на 05:30 18 серпня прикордонники виявили на окремих КПП із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 5 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 15 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 35 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 10 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою