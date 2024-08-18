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Черги на кордоні України — на яких КПП зранку фіксують затори з автомобілів

18 серпня 2024 08:00
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 18 серпня зібралися на виїздах до Польщі, Словаччини та Угорщини
Черга з авто на кордоні з Україною. Ілюстративне фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у неділю, 18 серпня, зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться зачекати на виїзді до Польщі, Словаччини та Угорщини. Прикордонники просять врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем на КПП.

Про це заявили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

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Черги на кордоні України 18 серпня: пункти пропуску

Станом на 05:30 18 серпня прикордонники виявили на окремих КПП із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок. 

Черги на кордоні з Польщею 18 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 5 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 15 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 35 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 20  л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 18ї серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 17 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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