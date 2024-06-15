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Очереди на границе Украины — на каких КПП утром придется простоять в пробках

15 июня 2024 08:30
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Чекарёва Мария
редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 15 июня
Автомобили на КПП. Фото иллюстративное: dyvys.info
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Очереди на границе Украины утром в субботу, 15 июня, образовались в девяти пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского Союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 15 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 15 июня пограничники обнаружили в девяти пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 11 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг"0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов"0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская"15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев"0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец"25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи"0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 11 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный"0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород"0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы"0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 11 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса"12 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино"0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка"10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок"0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 11 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково"0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино"0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное"0 л/а, семь автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы"0 л/а, 0 пешеходов (режим работыкруглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 11 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны"0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, правила дорожного движения в Италии отличаются от действующих на территории Украины. В частности, в этой стране дорожные знаки устанавливают не прямо, а под углом к нужной улице.

Также мы рассказывали, почему в Германии планируется отменить пошлины ЕС на китайские электромобили. В правительстве канцлера Олафа Шольца считают, что пошлины могут нанести ущерб мировой торговле.

Словакия
Венгрия
Польша
Румыния
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Молдова
проезд

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