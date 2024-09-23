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Очереди на границе Украины — на каких КПП ожидаются пробки

23 сентября 2024 07:51
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 23 сентября — что ждет водителей в пунктах пропуска
КПП на границе с Украиной. Фото: t.me/VGlagola
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди из автотранспорта на границе Украины в понедельник, 23 сентября, собрались на трех контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется подождать при выезде в Польшу. Также пограничники рекомендуют водителям учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в Facebook.

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Очереди на границе Украины 23 сентября: пункты пропуска

В понедельник, 23 сентября, в 05:30 пограничники наблюдали очереди легковых автомобилей и автобусов на выездах из Украины в соседние страны.

Очереди на границе с Польшей 23 сентября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 15 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 30 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 23 сентября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 23 сентября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 23 сентября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 23 сентября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ЕС внедряет систему ETIAS. Украинцам, которые планируют пересечь границу, придется подать онлайн-заявку, указать личные данные, ответить на вопросы службы безопасности и оплатить сбор.

Также мы сообщали, что с 23 сентября на границе в пределах пункта пропуска "Корчева-Краковец" Львовской области будут проводиться ремонтные работы. На этом участке возможно усложнение движения транспорта.

Польша Молдова граница КПП Румыния Венгрия авто

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