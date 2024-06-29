Очереди на границе Украины сегодня утром 29 июня

Автомобили на границе Украины с Польшей. Фото: ГНСУ / Facebook

Очереди на границе Украины в субботу, 29 июня, составляют более двух десятков автомобилей и автобусов на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Украинцев просят обращать внимание при выезде в страны Европейского Союза и Молдову на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 29 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 29 июня пограничники обнаружили в шести пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

— "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Угринов" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

- "Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Краковец" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

— "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

— — "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что львовянина подозревают в содействии побега за границу военнообязанному украинцу. Мужчина изготовил фиктивные документы, за что попросил 5 000 долларов.

Также мы сообщали, что правоохранители недавно разоблачили еще одну преступную схему переправки через границу мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Беглецы выезжали из Украины как водители, которые занимаются международными перевозками.