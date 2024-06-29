Очереди на границе Украины сегодня утром 29 июня

Очереди на границе Украины — на которых КПП накопилось немалое количество авто за утро
Очереди на границе Украины в субботу, 29 июня, составляют более двух десятков автомобилей и автобусов на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Украинцев просят обращать внимание при выезде в страны Европейского Союза и Молдову на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 29 июня: пункты пропуска
По состоянию на 05:30 29 июня пограничники обнаружили в шести пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что львовянина подозревают в содействии побега за границу военнообязанному украинцу. Мужчина изготовил фиктивные документы, за что попросил 5 000 долларов.
Также мы сообщали, что правоохранители недавно разоблачили еще одну преступную схему переправки через границу мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Беглецы выезжали из Украины как водители, которые занимаются международными перевозками.
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