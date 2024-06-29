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Черги на кордоні України — на яких КПП назбиралась чимала кількість авто за ранок

29 червня 2024 07:14
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Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 29 червня
Автівки на кордоні України з Польщею. Фото: ДПСУ / Facebook
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України в суботу, 29 червня, становлять більш як два десятки автівок та автобусів на кількох контрольно-пропускних пунктах. Українців просять звертати увагу при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 29 червня: пункти пропуску

Станом на 05:30 29 червня прикордонники виявили у шістьох пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок. 

Черги на кордоні з Польщею 29 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 червня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний"  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород"  10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка"  10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 29 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 29 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що львів'янина підозрюють у сприянні втечі за кордон військовозобов'язаному українцю. Чоловік виготовив фіктивні документи, за що попросив 5 000 доларів.

Також ми повідомляли, що правоохоронці нещодавно викрили ще одну злочинну схему переправлення через кордон чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Втікачі виїжджали з України як водії, які займаються міжнародними перевезеннями.

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