Очереди на границе Украины 15 декабря - какая ситуация на пограничных КПП

КПП на границе Украины и Польши. Фото: УНИАН

В воскресенье, 15 декабря, в нескольких пограничных пунктах пропуска Украины зафиксировано значительное скопление транспорта. Государственная пограничная служба Украины призывает водителей учитывать возможные задержки при планировании поездок. Оперативную информацию об очередях на границе можно найти на официальных каналах пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница .

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Очереди на границе Украины 15 декабря: пункты пропуска

Несколько КПП в воскресенье, 15 декабря, имеют скопления из нескольких десятков автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в суде рассматривали дело гражданина Молдовы . Мужчина незаконно переправлял военнообязанного мужчину за границу.

Также мы рассказывали, что раньше временно приостанавливали работу пунктов пропуска на границе с Молдовой. Причиной послужили технические неисправности.