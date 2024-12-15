Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться arrow

Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

15 декабря 2024 10:30
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 15 декабря - какая ситуация на пограничных КПП
КПП на границе Украины и Польши. Фото: УНИАН
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

В воскресенье, 15 декабря, в нескольких пограничных пунктах пропуска Украины зафиксировано значительное скопление транспорта. Государственная пограничная служба Украины призывает водителей учитывать возможные задержки при планировании поездок. Оперативную информацию об очередях на границе можно найти на официальных каналах пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница .

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 15 декабря: пункты пропуска

Несколько КПП в воскресенье, 15 декабря, имеют скопления из нескольких десятков автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 15 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 15 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 15 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 15 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 15 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в суде рассматривали дело гражданина Молдовы . Мужчина незаконно переправлял военнообязанного мужчину за границу.

Также мы рассказывали, что раньше временно приостанавливали работу пунктов пропуска на границе с Молдовой. Причиной послужили технические неисправности.

Польша граница авто Украина ГПСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:17 Не отдают тело — жена воина из Одессы просит о помощи

Срочная новость

11:04 У Харкові пролунав вибух

10:56 На Одесчине вводят унифицированные графики отключений света

10:30 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

10:21 В Одесской области мужчина выращивал коноплю на огороде

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:01 БпЛА атаковали столицу Чечни — росСМИ говорят о прилете по ОМОНу

09:40 Выезд за границу — где придется задержаться на трассе Одесса-Рени

09:35 Украинцы не в восторге — от каких квартир отказываются покупатели

09:10 Графики света на сегодня — когда в Одессе будет электроснабжение

08:57 На Николаевщине враг попал в критический объект — есть раненые

11:17 Не отдают тело — жена воина из Одессы просит о помощи

Срочная новость

11:04 У Харкові пролунав вибух

10:56 На Одесчине вводят унифицированные графики отключений света

10:30 Очереди на границе Украины — на каких КПП придется задержаться

10:21 В Одесской области мужчина выращивал коноплю на огороде

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:01 БпЛА атаковали столицу Чечни — росСМИ говорят о прилете по ОМОНу

09:40 Выезд за границу — где придется задержаться на трассе Одесса-Рени

09:35 Украинцы не в восторге — от каких квартир отказываются покупатели

09:10 Графики света на сегодня — когда в Одессе будет электроснабжение

08:57 На Николаевщине враг попал в критический объект — есть раненые

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК