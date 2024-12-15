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Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться затриматися

15 грудня 2024 10:30
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 15 грудня — яка ситуація на прикордонних КПП
КПП на кордоні України та Польщі. Фото: УНІАН
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

У неділю, 15 грудня, на кількох прикордонних пунктах пропуску України зафіксовано значне скупчення транспорту. Державна прикордонна служба України закликає водіїв враховувати можливі затримки під час планування поїздок. Оперативну інформацію про черги на кордоні можна знайти на офіційних каналах прикордонної служби.

Про це повідомляє пресслужба Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Кілька КПП у неділю, 15 грудня, мають скупчення з кількох десятків автомобілів.

Черги на кордоні з Польщею 15 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 15 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 15 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 15 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 15 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. 

Нагадаємо, у суді розглядали справу громадянина Молдови. Чоловік незаконно переправляв військовозобов'язаного чоловіка за кордон.

Також ми розповідали, що раніше тимчасово призупиняли роботу пункти пропуску на кордоні з Молдовою. Причиною стали технічні несправності.

Польща кордон авто Україна ДПСУ

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