Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — на двух КПП заметили скопление авто arrow

Очереди на границе Украины — на двух КПП заметили скопление авто

25 января 2025 11:23
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 25 января — какая ситуация на КПП с утра
Очереди из автомобилей и автобусов. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

На украинской границе утром в субботу, 25 января, очередей почти не зафиксировано. Несмотря на это, есть небольшие скопления из автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Пограничники советуют водителям заранее планировать поездку из-за риска возникновения перебоев в работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 25 января

В субботу по состоянию на 09:00 выявлены очереди из автомобилей на нескольких пунктах пропуска с соседними странами.

Очереди на границе с Польшей 25 января

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется)
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 25 января

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 25 января

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 25 января

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 25 января

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, украинцам придется платить за выезд за границу с января 2025 года. Также адвокат объяснил, почему украинцам стали все чаще отказывать в выезде за границу, если они имеют два гражданства.

Польша Молдова Венгрия Словакия Румуния очереди на границе выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:16 Олег Филимонов слагает полномочия депутата Одесского горсовета

15:15 В Харьков придет весна на выходные — прогноз погоды на завтра

15:05 Продажа Бущана из Динамо под угрозой срыва

14:57 Зеленский заявил, что военная помощь от США не закончилась

14:56 В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на Умерова — детали

14:46 В Одесской области временно закрыли пункт пропуска с Молдовой

14:21 Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

14:11 Зеленский встретился с Санду — основной темой стала энергетика

13:50 Поезд Киев-Одесса ускорили — новые графики маршрута

15:16 Олег Филимонов слагает полномочия депутата Одесского горсовета

15:15 В Харьков придет весна на выходные — прогноз погоды на завтра

15:05 Продажа Бущана из Динамо под угрозой срыва

14:57 Зеленский заявил, что военная помощь от США не закончилась

14:56 В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на Умерова — детали

14:46 В Одесской области временно закрыли пункт пропуска с Молдовой

14:21 Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

14:11 Зеленский встретился с Санду — основной темой стала энергетика

13:50 Поезд Киев-Одесса ускорили — новые графики маршрута

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске