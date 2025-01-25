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Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

25 січня 2025 11:23
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 25 січня — яка ситуація на КПП від ранку
Черги з автомобілів та автобусів. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На українському кордоні вранці у суботу, 25 січня, черг майже не зафіксовано. Попри це, є невеликі скупчення з автомобілів на виїзді в Польщу та Угорщину. Прикордонники радять водіям заздалегідь планувати поїздку через ризик виникнення перебоїв в роботі електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 25 січня

У суботу станом на 09:00 виявлено черги з автомобілів на кількох пунктах пропуску з сусідніми країнами.

Черги на кордоні з Польщею 25 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 25 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи  — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 25 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, українцям доведеться платити за виїзд за кордон з січня 2025 року. Також адвокат пояснив, чому українцям стали дедалі частіше відмовляти у виїзді за кордон, якщо вони мають два громадянства

Польща Молдова Угорщина Словаччина Румунія черги на кордоні виїзд за кордон

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