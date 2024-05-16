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Очереди на границе Украины — какой КПП страдает от пробок

16 мая 2024 06:27
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 16 мая
Очередь авто на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины утром в четверг, 16 мая, возникли в нескольких контрольно-пропускных пунктах. Путешественников призывают быть внимательными при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы и учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 16 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05:30, 16 мая очереди из легковых автомобилей и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в таких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 16 апреля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 120 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 40 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 90 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 235 л/а, 17 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 16 апреля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 16 апреля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 16 апреля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 16 апреля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что военнообязанные мужчины не прекращают попыток незаконно пересечь государственную границу, однако мешает пограничная служба. С чем приходится сталкиваться одесским пограничникам и как сегодня охраняется граница — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что экс-советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив прокомментировал расистским высказыванием  выехавших за границу уклонистов, сравнивая их с этнической группой ромов.

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