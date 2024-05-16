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Черги на кордоні України — який КПП потерпає від заторів

16 травня 2024 06:27
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 16 травня
Черга авто на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України вранці у четвер, 16 травня, виникли на кількох контрольно-пропускних пунктах. Мандрівників закликають бути уважними при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови та зважати на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 16 травня: пункти пропуску

Станом на 05:30 16 травня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у таких пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 16 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 120 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 40 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 90 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 235 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 16 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 30  л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0  л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 16 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки не припиняють спроб незаконно перетнути державний кордон, однак на заваді стоїть прикордонна служба. З чим доводиться стикатися одеським прикордонникам і як сьогодні охороняється кордон — в матеріалі Новини.LIVE.  

Також ми писали, що ексрадник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів прокоментував расистським висловом ухилянтів, які виїхали за кордон, порівнюючи їх з етнічною групою ромів

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