Черги на кордоні України сьогодні вранці 16 травня

Черга авто на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України вранці у четвер, 16 травня, виникли на кількох контрольно-пропускних пунктах. Мандрівників закликають бути уважними при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови та зважати на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 16 травня: пункти пропуску

Станом на 05:30 16 травня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили у таких пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 120 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 40 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 90 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 235 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 20 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки не припиняють спроб незаконно перетнути державний кордон, однак на заваді стоїть прикордонна служба. З чим доводиться стикатися одеським прикордонникам і як сьогодні охороняється кордон — в матеріалі Новини.LIVE.

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