Очереди на границе Украины утром, 2 августа

Очередь авто на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины утром в пятницу, 2 августа, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителям следует учитывать это при планировании поездок. Пограничники предупредили о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 2 августа: пункты пропуска

По состоянию на 2 августа пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 4 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 10 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 0 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на Закарпатье задержали группу лиц, которые занимались незаконной переправкой людей через границу. Они собирались помочь жителю Харьковщины пересечь Тису. Организатору грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет.

Также на границе у военнообязанных женщин, в отличие от мужчин, не будут проверять обновление данных. Они имеют право выезжать.