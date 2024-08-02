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Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати сьогодні

2 серпня 2024 07:21
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України зранку, 2 серпня
Черга авто на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України зранку, 2 серпня, зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Водіям варто враховувати це під час планування поїздок. Прикордонники попередили про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 2 серпня: пункти пропуску

Станом на 2 серпня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 2 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40 л/а, 10 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 70 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 2 серпня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 2 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 2 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 2 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням людей через кордон. Вони збиралися допомогти жителю Харківщини перетнути Тису. Організатору загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Також на кордоні у військовозобов'язаних жінок, на відміну від чоловіків, не перевірятимуть оновлення даних. Вони мають право виїжджати.

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