Очереди на границе Украины сегодня утром 20 июня

Автомобили на КПП. Фото иллюстративное: ГПСУ

Очереди на границе Украины утром в четверг, 20 июня, образовались в семи пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 20 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 20 июня пограничники обнаружили в семи пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

— "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Угринов" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Грушев" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Шегини" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

— "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

— — "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в Одесской области закрыли железнодорожный переезд "12-й километр" в Сухом Лимане. Транспортное движение планируют возобновить после завершения ремонтных работ 22 июня.

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