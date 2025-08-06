Очереди на границе Украины 6 августа — какая ситуация на дороге сейчас

Пограничник проверяет документы на КПП. Фото: ГПСУ

В среду, 6 августа, очереди на границе Украины замечены на многих пунктах пропуска. Пограничники настаивают, чтобы водители учитывали возможные перебои в работе электронных систем и планировали поездки заблаговременно.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 6 августа

По состоянию на утро 6 августа зафиксированы пробки на нескольких контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, можно ли мужчинам-пенсионерам выезжать за границу в 2025 году.

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