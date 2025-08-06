Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Черги на кордоні України — які КПП в заторах автомобілів

Черги на кордоні України — які КПП в заторах автомобілів

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:05
Черги на кордоні України 6 серпня — яка ситуація на дорозі зараз
Прикордонник перевіряє документи на КПП. Фото: ДПСУ

У середу, 6 серпня, черги на кордоні України помічені на багатьох пунктах пропуску. Прикордонники наполягають, щоб водії зважали на можливі перебої в роботі електронних систем і планували поїздки завчасно. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Реклама
Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 6 серпня

Станом на ранок 6 серпня зафіксовано затори на кількох контрольно-пропускних пунктах на виїзді з України.

Черги на кордоні з Польщею 6 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" —  10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 6 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 6 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чи можна чоловікам-пенсіонерам виїжджати за кордон у 2025 році.

Також дізнайтеся, за що можуть оштрафувати польські прикордонники у 2025 році. 

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації