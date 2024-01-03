Очереди на границе Украины сегодня вечером, 3 января

Очереди на границе Украины — какая ситуация перед пунктами пропуска с соседними государствами
Сегодня вечером, 3 января, в некоторых пунктах пропуска с соседними государствами наблюдаются пробки. Водителям следует продумать свою поездку заранее.
Об этом сообщает ГПСУ.
Очереди на границе Украины 3 января
По состоянию на 21:00 очереди на границе с Республикой Молдова такие:
- "Мамалыга" — 0 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
- "Порубное" — 50 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется.
Очереди на границе с Венгрией:
- "Тиса" — 22 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется.
Очереди на границе со Словацкой Республикой:
- "Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
- "Ужгород" — 35 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов, пропуск легковых авто и автобусов не осуществляется.
Очереди на границе с Республикой Польша:
- "Ягодин" — автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск легковых авто и пешеходов не осуществляется;
- "Устилуг" — 130 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Угринов" — 80 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Рава-Русская" — 150 л/а, 10 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Грушев" — 100 л/а, 9 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Краковец" — 220 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
- "Шегини" — 190 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;
- "Смольница" — 90 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
Напомним, в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманное село", угрожавших возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.
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