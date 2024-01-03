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Очереди на границе Украины — какая ситуация перед пунктами пропуска с соседними государствами

3 января 2024 22:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Очереди на границе Украины сегодня вечером, 3 января
Очереди из автомобилей и автобусов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 3 января, в некоторых пунктах пропуска с соседними государствами наблюдаются пробки. Водителям следует продумать свою поездку заранее.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 3 января

По состоянию на 21:00 очереди на границе с Республикой Молдова такие:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе с Молдовой. Фото: ГПСУ

Очереди на границе с Румынией:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
  • "Порубное" — 50 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется.
Очереди на границе с Румынией
Очереди на границе с Румынией. Фото: ГПСУ

Очереди на границе с Венгрией:

  • "Тиса" — 22 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется.
Очереди на границе с Венгрией
Очереди на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

Очереди на границе со Словацкой Республикой:

  • "Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;
  • "Ужгород" — 35 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов, пропуск легковых авто и автобусов не осуществляется.
Очереди на границе со Словацкой Республикой
Очереди на границе со Словацкой Республикой. Фото: ГПСУ

Очереди на границе с Республикой Польша:

  • "Ягодин" — автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск легковых авто и пешеходов не осуществляется;
  • "Устилуг" — 130 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Угринов" — 80 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Рава-Русская" — 150 л/а, 10 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Грушев" — 100 л/а, 9 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Краковец" — 220 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;
  • "Шегини" — 190 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;
  • "Смольница" — 90 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
Очереди на границе с Польшей
Очереди на границе с Польшей. Фото: ГПСУ

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманное село", угрожавших возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.

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