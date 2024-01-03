Очереди на границе Украины сегодня вечером, 3 января

Очереди из автомобилей и автобусов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Сегодня вечером, 3 января, в некоторых пунктах пропуска с соседними государствами наблюдаются пробки. Водителям следует продумать свою поездку заранее.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 3 января

По состоянию на 21:00 очереди на границе с Республикой Молдова такие:

"Мамалыга" — 0 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой. Фото: ГПСУ

Очереди на границе с Румынией:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;

"Порубное" — 50 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется.

Очереди на границе с Румынией. Фото: ГПСУ

Очереди на границе с Венгрией:

"Тиса" — 22 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется.

Очереди на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

Очереди на границе со Словацкой Республикой:

"Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов, пропуск автобусов не осуществляется;

"Ужгород" — 35 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов, пропуск легковых авто и автобусов не осуществляется.

Очереди на границе со Словацкой Республикой. Фото: ГПСУ

Очереди на границе с Республикой Польша:

"Ягодин" — автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск легковых авто и пешеходов не осуществляется;

"Устилуг" — 130 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;

"Угринов" — 80 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Рава-Русская" — 150 л/а, 10 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Грушев" — 100 л/а, 9 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

"Краковец" — 220 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", пропуск пешеходов не осуществляется;

"Шегини" — 190 л/а, автобусы по записи в "єЧерзі", 0 пешеходов;

"Смольница" — 90 л/а, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.

Очереди на границе с Польшей. Фото: ГПСУ

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства Польши объявили о готовности выполнить все три требования фермеров из ассоциации "Обманное село", угрожавших возобновить протест на границе с Украиной. В частности, речь идет об увеличении субсидий для производителей кукурузы.