Черги на кордоні України сьогодні ввечері, 3 січня

Черги на кордоні України — яка ситуація перед пунктами пропуску із сусідніми державами
Сьогодні ввечері, 3 січня, на деяких пунктах пропуску із сусідніми державами спостерігаються затори. Водіям варто продумати свою поїздку заздалегідь.
Про це повідомляє ДПСУ.
Черги на кордоні України 3 січня
Станом на 21:00 черги на кордоні з Республікою Молдова такі:
- "Мамалига" — 0 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією:
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;
- "Порубне" — 50 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється.
Черги на кордоні з Угорщиною:
- "Тиса" — 22 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється.
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою:
- "Малий Березний" — 45 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;
- "Ужгород" — 35 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів, пропуск легкових авто та автобусів не здійснюється.
Черги на кордоні з Республікою Польща:
- "Ягодин" — автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск легкових авто та пішоходів не здійснюється;
- "Устилуг" — 130 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Угринів" — 80 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Рава-Руська" — 150 л/а, 10 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Грушів" — 100 л/а, 9 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Краківець" — 220 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;
- "Шегині" — 190 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", 0 пішоходів;
- "Смільниця" — 90 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.
Нагадаємо, у Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Ошукане село", які погрожували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.
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