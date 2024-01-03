Черги на кордоні України сьогодні ввечері, 3 січня

Черги з авто та автобусів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Сьогодні ввечері, 3 січня, на деяких пунктах пропуску із сусідніми державами спостерігаються затори. Водіям варто продумати свою поїздку заздалегідь.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Черги на кордоні України 3 січня

Станом на 21:00 черги на кордоні з Республікою Молдова такі:

"Мамалига" — 0 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Республікою Молдова. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні з Румунією:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;

"Порубне" — 50 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється.

Черги на кордоні з Румунією. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні з Угорщиною:

"Тиса" — 22 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється.

Черги на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою:

"Малий Березний" — 45 л/а, 0 пішоходів, пропуск автобусів не здійснюється;

"Ужгород" — 35 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;

"Малі Селменці" — 0 пішоходів, пропуск легкових авто та автобусів не здійснюється.

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні з Республікою Польща:

"Ягодин" — автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск легкових авто та пішоходів не здійснюється;

"Устилуг" — 130 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;

"Угринів" — 80 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Рава-Руська" — 150 л/а, 10 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Грушів" — 100 л/а, 9 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

"Краківець" — 220 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", пропуск пішоходів не здійснюється;

"Шегині" — 190 л/а, автобуси по запису в "єЧерзі", 0 пішоходів;

"Смільниця" — 90 л/а, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється.

Черги на кордоні з Республікою Польща. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, у Міністерстві сільського господарства Польщі оголосили про готовність виконати всі три вимоги фермерів з асоціації "Ошукане село", які погрожували відновити протест на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про збільшення субсидій для виробників кукурудзи.