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Очереди на границе Украины — где вечером водители устанут стоять в пробке

14 марта 2024 19:56
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Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня вечером 14 марта
Очередь из автомобилей на государственной границе. Фото иллюстративное: Западная граница
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Украинские пограничники обновили информацию о пересечении западной границы Украины со странами Европейского Союза и Молдовой вечером, 14 марта. Водителям придется долго ждать некоторых КПП, а также им советуют учесть нестабильность в работе электронных контрольных служб.

Об этом информирует Западное региональное управление ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 14 марта: пункты пропуска

По состоянию на 18.00 очереди на границах с соседними странами фиксируются лишь на нескольких КПП.

Очереди на границе с Польшей 13 марта

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 20 л/а, 4 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 800 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 13 марта

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 13 марта

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковая" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 13 марта

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Черги на границе с Молдовой 13 марта

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Петра Порошенко с требованием компенсировать затраты на перелет в Соединенные Штаты.

В то же время Беларусь перебросила эшелон с военной техникой и личным составом в Ошмянский район на границе с Литвой.

Польша
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Румыния
Венгрия
Словакия
Украина

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