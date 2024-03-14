Черги на кордоні України сьогодні ввечері 14 березня

Черга з автомобілів на державному кордоні. Фото ілюстративне: Західний кордон

Українські прикордонники оновили інформацію про перетин західного кордону України з країнами Європейського Союзу та Молдовою увечері, 14 березня. Водіям доведеться довго чекати на деяких КПП, а також їм радять врахувати нестабільність у роботі електронних контрольних служб.

Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

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Черги на кордоні України 14 березня: пункти пропуску

Станом на 18:00 черги на кордонах з сусідніми країнами фіксуються лише на кількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 0 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 4 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 50 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 800 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" - 5 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка з вимогою компенсувати йому затрати на переліт до Сполучених Штатів.

Водночас Білорусь перекинула ешелон з військовою технікою та особовим складом до Ошмянського району на кордоні з Литвою.