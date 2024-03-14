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Черги на кордоні України — де увечері водії втомляться стояти в заторі

14 березня 2024 19:56
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні ввечері 14 березня
Черга з автомобілів на державному кордоні. Фото ілюстративне: Західний кордон
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Українські прикордонники оновили інформацію про перетин західного кордону України з країнами Європейського Союзу та Молдовою увечері, 14 березня. Водіям доведеться довго чекати на деяких КПП, а також їм радять врахувати нестабільність у роботі електронних контрольних служб.

Про це інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

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Черги на кордоні України 14 березня: пункти пропуску

Станом на 18:00 черги на кордонах з сусідніми країнами фіксуються лише на кількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею 13 березня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 20 л/а, 4 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 50 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 800 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 березня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" -  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 березня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 5 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 13 березня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Очереди на границе с Молдовой 13 марта

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка з вимогою компенсувати йому затрати на переліт до Сполучених Штатів.

Водночас Білорусь перекинула ешелон з військовою технікою та особовим складом до Ошмянського району на кордоні з Литвою.

Польща
Молдова
кордон
Румунія
Угорщина
Словаччина
Україна

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