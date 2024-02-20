Очереди на границе Украины сегодня, 20 февраля

Очереди на границе Украины — где можно проехать быстрее всего
На вторник, 20 февраля, очереди на границе Украины зафиксировали на немногих контрольно-пропускных пунктах. Однако при планировании поездок водителям следует учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Что происходит на границе Украины с Польшей
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Новини.LIVE рассказал, что польские фермеры активно блокируют пункты пропуска, в том числе шесть направлений: Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Краковец, Шегини.
"По состоянию на утро 20 февраля по всем этим направлениям совокупно в сторону Украины в очередях на территории Польши находится чуть более 2 500 тысяч грузовиков. Больше всего напротив Краковца и Ягодин", — сказал он.
По словам Демченко, прогнозов по прекращению акций протеста нет. По предварительной информации, аграрии заявили, что будут блокировать КПП до 10 марта.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
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Очереди на границе Украины 20 февраля: пункты пропуска
По состоянию на 05:30 20 февраля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 500 л/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
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Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
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Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
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Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
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Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, 20 февраля начались масштабные протесты фермеров не только на польско-украинской границе, но и внутри страны. Аграрии требуют остановки Зеленого соглашения, прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и прекращения ограничения разведения пушного животноводства в Польше.
Кроме того, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на путях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как нечто нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливост
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