Очереди на границе Украины сегодня, 20 февраля

Очереди на границе. Иллюстративное фото: Telegram/Очереди на границе PL-UA

На вторник, 20 февраля, очереди на границе Украины зафиксировали на немногих контрольно-пропускных пунктах. Однако при планировании поездок водителям следует учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Что происходит на границе Украины с Польшей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Новини.LIVE рассказал, что польские фермеры активно блокируют пункты пропуска, в том числе шесть направлений: Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Краковец, Шегини.

"По состоянию на утро 20 февраля по всем этим направлениям совокупно в сторону Украины в очередях на территории Польши находится чуть более 2 500 тысяч грузовиков. Больше всего напротив Краковца и Ягодин", — сказал он.

По словам Демченко, прогнозов по прекращению акций протеста нет. По предварительной информации, аграрии заявили, что будут блокировать КПП до 10 марта.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Напомним, 20 февраля начались масштабные протесты фермеров не только на польско-украинской границе, но и внутри страны. Аграрии требуют остановки Зеленого соглашения, прекращения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и прекращения ограничения разведения пушного животноводства в Польше.

Кроме того, польские фермеры 20 февраля перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика-Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на путях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как нечто нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливост