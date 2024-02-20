Черги на кордоні України сьогодні, 20 лютого

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: Telegram/Черги на кордоні PL-UA

Станом на вівторок, 20 лютого, черги на кордоні України зафіксували на небагатьох контрольно-пропускних пунктах. Проте при плануванні поїздок водіям варто брати до уваги можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Що діється на кордоні України з Польщею

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Новини.LIVE розповів, що польські фермери наразі активно блокують пункти пропуску, зокрема шість напрямків: Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Краківець, Шегині.

"Станом на ранок 20 лютого на всіх цих напрямках сукупно у бік України в чергах на території Польщі знаходиться трохи більше ніж 2 500 тисяч вантажівок. Найбільше навпроти Краківця та Ягодин", — сказав він.

За словами Демченка, прогнозів щодо припинення акцій протесту немає. За попередньою інформацією, аграрії заявили, що блокуватимуть КПП до 10 березня.

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Черги на кордоні України 20 лютого: пункти пропуску

Станом на 05:30 20 лютого черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 500 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, 20 лютого розпочали масштабні протести не лише польсько-українському кордоні, а й всередині країни. Аграрії вимагають зупинення Зеленої угоди, припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України та припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі.

Крім того, польські фермери 20 лютого перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести польських фермерів на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість.