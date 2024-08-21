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Очереди на границе Украины — где лучше спланировать поездку заранее из-за пробок

21 августа 2024 07:23
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 21 августа — на пунктах пропуска каких стран больше пробок
КПП на одной из границ Украины. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

На границе Украины в среду, 21 августа, зафиксировали несколько пробок. На некоторых пунктах пропуска скопились авто, поэтому водителям советуют учитывать этот фактор во время поездки. Также следует помнить, что возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб на некоторых пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 21 августа: пункты пропуска

По состоянию на 21 августа пограничники обнаружили в некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

Очереди на границе с Польшей 5 августа

 

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 45 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 5 августа

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Очереди на границе с Венгрией 5 августа

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 19:00);
  • "Косино" —0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00 часов);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 5 августа

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 5 августа

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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