Очереди на границе Украины 21 августа — на пунктах пропуска каких стран больше пробок

КПП на одной из границ Украины. Фото: ГПСУ

На границе Украины в среду, 21 августа, зафиксировали несколько пробок. На некоторых пунктах пропуска скопились авто, поэтому водителям советуют учитывать этот фактор во время поездки. Также следует помнить, что возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб на некоторых пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 21 августа: пункты пропуска

По состоянию на 21 августа пограничники обнаружили в некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 45 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 19:00);

"Косино" —0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00 часов);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).