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Черги на кордоні України — де краще спланувати поїздку заздалегідь через затори

21 серпня 2024 07:23
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 21 серпня — на пунктах пропуску яких країн найбільше заторів
КПП на одному з кордонів України. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

На кордоні України у середу, 21 серпня, зафіксували кілька заторів. На деяких пунктах пропуску скупчилися авто, тож водіям радять враховувати цей фактор під час поїздки. Також варто пам'ятати, що можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб на деяких пунктах пропуску. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 21 серпня: пункти пропуску

Станом на 21 серпня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 5 серпня

 

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 45 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 серпня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 19:00 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 5 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 5 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон

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