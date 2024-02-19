Очереди на границе с Украиной 19 февраля

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на вечер понедельника, 19 февраля, очереди на границе со странами Европейского Союза и Молдовой зафиксированы в нескольких пунктах пропуска. Дольше всего придется ждать на одном из КПП с Польшей. Водителям советуют учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 19 февраля: пункты пропуска

Очереди на границе с соседними странами пограничники зафиксировали в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 500 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, польские аграрии продолжают забастовку на шести пунктах пропуска границы Украины и Польши. Заблокированными остаются 2 900 грузовиков, однако митингующие стали постепенно пропускать транспортные средства.

Также Европейская комиссия проведет встречу координационной платформы по экспорту и транзиту украинской агропродукции. Причиной собрания стала блокада польскими фермерами границы с Украиной.