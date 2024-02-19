Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Черги на кордоні України — де доведеться чекати найдовше сьогодні ввечері arrow

Черги на кордоні України — де доведеться чекати найдовше сьогодні ввечері

19 лютого 2024 18:41
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні з Україною 19 лютого
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Станом на вечір понеділка, 19 лютого, черги на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою зафіксовано в декількох пунктах пропуску. Найдовше доведеться чекати на одному з КПП з Польщею. Водіям радять враховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 19 лютого: пункти пропуску

Черги на кордоні з сусідніми країнами прикордонники зафіксували в декількох пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 19 лютого

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 500 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 19 лютого

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 19 лютого

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 19 лютого

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 19 лютого

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, польські аграрії продовжують страйк на шести пунктах пропуску кордону України та Польщі. Заблокованими лишаються 2 900 вантажівок, проте мітингарі стали потроху пропускати транспортні засоби.

Також Європейська комісія проведе зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції. Причиною для зібрання стала блокада польськими фермерами кордону з Україною.

Польща
Молдова
кордон
Румунія
Угорщина
Словаччина
Україна
автомобіль
черги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі