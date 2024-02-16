Очереди на границе Украины сегодня вечером, 16 февраля

Вечерняя очередь на границе Украины. Фото иллюстративное: molbuk.ua

Очереди на украинской границе с соседними государствами ЕС и Молдовой образовались на нескольких КПП на вечер пятницы 16 февраля. Пограничники советуют водителям автомобилей и автобусов при планировании выезда из Украины учитывать нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 16 февраля: какая ситуация

В вечер пятницы, 16 февраля, по состоянию на 18:00 очереди на границах со странами ЕС и Молдовой зафиксированы на нескольких КПП.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 60 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 330 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, сегодня на подъезде к украинской границе, протестующие польские аграрии, находясь в нетрезвом состоянии, развернули автовоз с авто, предназначенным для военных ВСУ.