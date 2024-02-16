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Очереди на границе Украины — пропускают ли забастовщики авто в вечернее время

16 февраля 2024 19:38
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня вечером, 16 февраля
Вечерняя очередь на границе Украины. Фото иллюстративное: molbuk.ua
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на украинской границе с соседними государствами ЕС и Молдовой образовались на нескольких КПП на вечер пятницы 16 февраля. Пограничники советуют водителям автомобилей и автобусов при планировании выезда из Украины учитывать нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 16 февраля: какая ситуация

В вечер пятницы, 16 февраля, по состоянию на 18:00 очереди на границах со странами ЕС и Молдовой зафиксированы на нескольких КПП.

Очереди на границе с Польшей 16 февраля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 40 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 330 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 16 февраля

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 16 февраля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 24 января

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 16 февраля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, сегодня на подъезде к украинской границе, протестующие польские аграрии, находясь в нетрезвом состоянии, развернули автовоз с авто, предназначенным для военных ВСУ.

Польша
Молдова
граница
Румыния
Венгрия
Словакия
Украина

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