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Черги на кордоні України — чи пропускають страйкарі авто у вечірній час

16 лютого 2024 19:38
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні увечері, 16 лютого
Вечірня черга на кордоні України. Фото ілюстративне: molbuk.ua
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на українському кордоні із сусідніми державами ЄС та Молдовою утворилися на декількох КПП станом на вечір п'ятниці, 16 лютого. Прикордонники радять водіям авто та автобусів при плануванні виїзду з України враховувати нестабільну роботу електронних систем контрольних служб. 

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 16 лютого: яка ситуація

У вечір п'ятниці, 16 лютого, станом на 18:00 черги на кордонах із країнами ЄС та Молдовою зафіксовано на декількох КПП.

Черги на кордоні з Польщею 16 лютого

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" —  0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 330 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 16 лютого

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" —  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 лютого

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 5 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 24 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 лютого

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, сьогодні на під'їзді до українського кордону, протестуючі польські аграрії, бувши в нетверезому стані, розвернули автовоз з авто, яке було призначене для військових ЗСУ. 

Польща
Молдова
кордон
Румунія
Угорщина
Словаччина
Україна

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