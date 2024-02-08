Очереди на границе Украины сегодня вечером 8 февраля

Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ

По состоянию на вечер, 8 февраля, незначительные очереди автомобилей зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией. Водителям придется немного подождать, прежде чем покинуть страну. Также им рекомендуют учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом говорится в сообщении от Западного регионального управления ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 8 февраля: какая ситуация

Пробки на пропускных пунктах с государствами ЕС и Молдовой были зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 90 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 60 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 5 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, по предварительной информации, в пятницу 9 февраля в 09:00 по киевскому времени польские фермеры планируют начать новую забастовку, в результате чего два украинских КПП на границе с Польшей будут заблокированы в обоих направлениях.

Также мы писали, что в Украине все чаще фиксируют попытки военнообязанных незаконно попасть за границу. Тело одного из уклонистов пограничники нашли на берегу реки Прут вблизи румынской границы.