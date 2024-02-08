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Очереди на границе Украины — придется ли ждать на КПП сегодня вечером

8 февраля 2024 20:13
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня вечером 8 февраля
Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

По состоянию на вечер, 8 февраля, незначительные очереди автомобилей зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией. Водителям придется немного подождать, прежде чем покинуть страну. Также им рекомендуют учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом говорится в сообщении от Западного регионального управления ГПСУ.

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Очереди на границе Украины 8 февраля: какая ситуация

Пробки на пропускных пунктах с государствами ЕС и Молдовой были зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 3 февраля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 90 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 60 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 3 февраля

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 3 февраля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 11 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 3 февраля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 3 февраля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, по предварительной информации, в пятницу 9 февраля в 09:00 по киевскому времени польские фермеры планируют начать новую забастовку, в результате чего два украинских КПП на границе с Польшей будут заблокированы в обоих направлениях.

Также мы писали, что в Украине все чаще фиксируют попытки военнообязанных незаконно попасть за границу. Тело одного из уклонистов пограничники нашли на берегу реки Прут вблизи румынской границы.

Польша
Молдова
граница
Румыния
Венгрия
Словакия
Украина
очереди

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