Черги на кордоні України сьогодні ввечері 8 лютого

Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на вечір, 8 лютого, незначні черги з автомобілів зафіксовано на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Водіям доведеться трохи зачекати, перед тим як покинути країну. Також їм радять враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Про це йдеться у повідомленні від Західного регіонального управління ДПСУ.

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Затори на пропускних пунктах із державами ЄС та Молдовою було зафіксовано в декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 90 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 60 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 5 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, в п'ятницю 9 лютого о 09:00 за київським часом польські фермери планують розпочати новий страйк, внаслідок чого два українські КПП на кордоні з Польщею будуть заблоковані в обох напрямках.

Також ми писали, що в Україні дедалі частіше фіксують спроби військовозобов'язаних незаконно потрапити за кордон. Тіло одного з ухилянтів прикордонники знайшли на березі річки Прут поблизу румунського кордону.