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Черги на кордоні України — чи доведеться чекати на КПП сьогодні ввечері

8 лютого 2024 20:13
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні ввечері 8 лютого
Черги на кордоні України. Фото: ДПСУ
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Станом на вечір, 8 лютого, незначні черги з автомобілів зафіксовано на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Водіям доведеться трохи зачекати, перед тим як покинути країну. Також їм радять враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Про це йдеться у повідомленні від Західного регіонального управління ДПСУ.

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Затори на пропускних пунктах із державами ЄС та Молдовою було зафіксовано в декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 3 лютого

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 90 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 60 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 лютого

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 лютого

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 3 лютого

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 3 лютого

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, в п'ятницю 9 лютого о 09:00 за київським часом польські фермери планують розпочати новий страйк, внаслідок чого два українські КПП на кордоні з Польщею будуть заблоковані в обох напрямках.

Також ми писали, що в Україні дедалі частіше фіксують спроби військовозобов'язаних незаконно потрапити за кордон. Тіло одного з ухилянтів прикордонники знайшли на березі річки Прут поблизу румунського кордону.

Польща
Молдова
кордон
Румунія
Угорщина
Словаччина
Україна
черги

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