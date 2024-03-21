Очереди на границе Украины вечером 21 марта

Очереди на границе Украины — через какие КПП можно проехать быстрее всего
Очереди на границе Украины в четверг, 21 марта, зафиксированы на многих контрольно-пропускных пунктах. В этот вечер водителям авто и автобусов придется подождать в пробках. Пограничники призывают учитывать вероятность нестабильной работы электронных систем контрольных служб при планировании поездки в страны Европейского Союза и Молдовы.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 21 марта: пункты пропуска
По состоянию на 19:20 21 марта очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами есть на следующих КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 90 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 85 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 900 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 6 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, польские фермеры разблокировали движение грузовиков на КПП "Медика" — "Шегини". Однако четыре других пункта пересечения границы до сих пор не работают.
Также мы писали, Европейская Бизнес Ассоциация призвала украинские власти создать отдельную очередь для скоропортящихся, военных и гуманитарных грузов, а также топлива.
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