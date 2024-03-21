Черги на кордоні України ввечері 21 березня

Черги на кордоні України — через які КПП можна проїхати найшвидше
Черги на кордоні України в четвер, 21 березня, зафіксовано на багатьох контрольно-пропускних пунктах. Цього вечора водіям авто та автобусів доведеться зачекати в заторах. Прикордонники закликають зважати на ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 21 березня: пункти пропуску
Станом на 19:20 21 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами є на наступних КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 90 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 85 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" — 900 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 6 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, польські фермери розблокували рух вантажівок на КПП "Медика" — "Шегині". Проте чотири інші пункти перетину кордону досі не працюють.
Також ми писали, Європейська Бізнес Асоціація закликала українську владу створити окрему чергу для швидкопсувних, військових та гуманітарних вантажів, а також палива.
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