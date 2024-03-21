Черги на кордоні України ввечері 21 березня

Авто в черзі на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Черги на кордоні України в четвер, 21 березня, зафіксовано на багатьох контрольно-пропускних пунктах. Цього вечора водіям авто та автобусів доведеться зачекати в заторах. Прикордонники закликають зважати на ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 21 березня: пункти пропуску

Станом на 19:20 21 березня черги з авто та автобусів на кордоні з сусідніми країнами є на наступних КПП.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 90 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 85 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 900 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 6 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, польські фермери розблокували рух вантажівок на КПП "Медика" — "Шегині". Проте чотири інші пункти перетину кордону досі не працюють.

Також ми писали, Європейська Бізнес Асоціація закликала українську владу створити окрему чергу для швидкопсувних, військових та гуманітарних вантажів, а також палива.