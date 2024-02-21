Очереди на границе Украины сегодня, 21 февраля - какая ситуация на КПП

Машины и автобусы в очереди на границе. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Очереди на границе Украины в среду, 21 февраля, было зарегистрировано на одном из контрольно-пропускных пунктах. В Основном очередь на выезд ожидают автобусы. То есть, если вы хотите выехать в страны Европейского союза и Молдову, стоит учитывать возможную нестабильную работу контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 21 февраля: пункты пропуска

По состоянию на 18:00 21 февраля очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 350 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 5 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 1 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на польско-украинской границе проходит забастовка польских фермеров. Так, 20 февраля один из аграриев повесил на свой трактор пророссийский баннер, на котором было написано: "Путин, разберись с Украиной и Брюсселем и нашими правителями". В Министерстве иностранных дел Польши резко отреагировали на такие действия митингующего.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что протесты на границе с Польшей связаны с выборами в Европе. Для того чтобы решить эту проблему, следует обращаться к соответствующим институтам Европейского союза.