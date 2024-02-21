Черги на кордоні України сьогодні, 21 лютого – яка ситуація на КПП

Черги на кордоні — на яких КПП найбільше скупчення машин увечері
Черги на кордоні України у середу, 21 лютого, було зареєстровано на одному із контрольно-пропускних пунктів. В основному на виїзд чекають автобуси. Тобто якщо ви хочете виїхати до країн Європейського союзу та Молдови, варто враховувати можливу нестабільну роботу контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Виберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 21 лютого: пункти пропуску
Станом на 18:00 21 лютого черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовані у кількох пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" — 350 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 1 пішоходів (працює з 08 до 19 годин);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 годин);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, на польсько-українському кордоні відбувається страйк польських фермерів. Так, 20 лютого один з аграріїв повісив на свій трактор проросійський банер, на якому було написано: "Путін, розберись з Україною та Брюсселем та нашими правителями". У Міністерстві закордонних справ Польщі різко відреагували на такі дії мітингувальника.
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов вважає, що протести на кордоні з Польщею пов'язані із виборами у Європі. Щоб розв'язати цю проблему, слід звертатися до відповідних інституцій Європейського Союзу.
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