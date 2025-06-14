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Главная Авто Очереди на границе — на каких КПП возможны пробки

Очереди на границе — на каких КПП возможны пробки

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 11:17
Очереди на границе Украины 14 июня - на каких КПП пробки
Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ
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Очереди на границе Украины утром в субботу, 14 июня, зафиксированы на ряде контрольно-пропускных пунктах. Пограничники советуют водителям быть готовыми к возможным сбоям в работе электронных систем контроля.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 14 июня

В субботу, 14 июня, известно, что очереди на границе Украины зафиксировали на ряде КПП. Наибольшее количество автомобилей ожидает на выезд в Польшу.

Черги на кордоні з Польщею 14 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 80 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 50 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 14 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в некоторых случаях за нарушение правил пересечения границы Польши предусмотрены штрафы. Читайте, почему и за что могут оштрафовать на таможне.

Также эксперт ответил, будут ли поляки вскоре блокировать границу.

Польша Молдова Венгрия Румуния очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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