Очереди на границе Украины сегодня 20 июля — где зафиксировано скопление автомобилей

Очереди на границе — на каких КПП придется простоять в пробках
Очереди на границе Украины в воскресенье, 21 июля, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется немного подождать при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы. Также им рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 21 июля: пункты пропуска
По состоянию на 09:00 21 июля пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 3 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 10 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 40 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, с 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут уехать за границу только при наличии военно-учетного документа. Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме.
Также граждане, сопровождающие родственника-инвалида, могут и дальше выезжать за пределы Украины в качестве сопровождения. Но на практике после 17 июля у них может потребоваться справка о наличии отсрочки.
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