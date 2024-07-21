Черги на кордоні України сьогодні 20 липня — де зафіксовано скупчення автомобілей

Черга з автомобілів на кордоні. Ілюстративне фото dyvys.info

Черги на кордоні України у неділю, 21 липня, зафіксовано на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться трохи зачекати при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови. Також їм радять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 21 липня: пункти пропуску

Станом на 09:00 21 липня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 3 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 10 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 40 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 17 липня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа. Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Також громадяни, які супроводжують родича-інваліда, можуть і надалі виїжджати за межі України у ролі супроводу. Але на практиці після 17 липня у них можуть вимагати довідку про наявність відстрочки.